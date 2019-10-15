رئيس البرلمان الايراني: ليكن اتحاد البرلمانات الاسلامية صوت فلسطين الصادح

وخلال لقائه الامين العام لاتحاد برلمانات الدول الاسلامية الاثنين على هامش الاجتماع الـ 141 للاتحاد البرلماني الدولي في بلغراد، قال لاريجاني، انه على اتحاد برلمانات الدول الاسلامية ان يكون الصوت الصادح لفلسطين لان هنالك اهمالا للقضية الفلسطينية في ظل التوترات الجارية في العالم الاسلامي ويتوجب على هذا الاتحاد اتخاذ الموقف في هذا المجال.

واكد ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الاسلامية واضاف، انه في حال تعزيز الاواصر الاقتصادية بين الدول الاسلامية فان ذلك سيؤثر ايجابيا على التوترات السياسية ويؤدي للحد منها وسيتحول العداء والتنافس الى المشاركة والتعاون.

وقال لاريجاني، بطبيعة الحال فان بعض المشاكل في العالم الاسلامي لا تحل بسهولة ذلك لان بعض الجهلة لا يسمحون بذلك ولكن ينبغي المضي في طريق التعاطي والحوار.

من جانبه قدم الامين العام لاتحاد برلمانات الدول الاسلامية عرضا لاداء الاتحاد الذي يتخذ من طهران مقرا له وقال، اننا نسعى من اجل تفعيل لجان الاتحاد قبل انعقاد الجمعية العامة في العام القادم.

واعتبر بطالة الشباب وحقوق الانسان والارهاب والتطرف من ضمن القضايا التي تتناولها لجان الاتحاد.

انتهى ** 2342