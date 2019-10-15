لاريجاني: الهجوم العسكري على سوريا غير عقلاني

وخلال لقائه رئيس البرلمان التشيكي رادك وند راتشك الاثنين على هامش الاجتماع لـ 141 لاتحاد البرلمانات الدولي في بلغراد، اشار لاريجاني الى عدم وصول الاتفاق النووي الى النتيجة اللازمة ودور ترامب في هذا الامر وقال، ان ترامب قد اثار التخبط في المنطقة ورغم المحادثات التي اجريت بين ايران الاتحاد الاوروبي (لتفعيل بنود الاتفاق النووي) الا انه لم يتم انجاز عمل مهم في هذا الصدد.

واضاف، اننا وفيما يتعلق بسوريا نؤمن بالمفاوضات السياسية المباشرة الا ان بعض الدول تفضل طريق الحل العسكري وهو امر غير عقلاني ومن شانه الحاق اضرار كبيرة.

وقال لاريجاني، ان التوجهات العسكرية تؤدي الى تصعيد الارهاب والمثال على ذلك في افغانستان والعراق وسوريا ونحن بطبيعة الحال ساعدنا العراق وسوريا تلبية لطلب منهما في دحر داعش.

من جانبه اكد رئيس البرلمان التشيكي بان العسكرتارية لن تفلح لذا يتوجب العمل دوما لانتهاج طريق الحل السياسي والحوار وقال، للاسف ان هنالك معاناة للمدنيين في سوريا واليمن.

انتهى ** 2342