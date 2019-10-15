الجيش السوري يدخل منبج والطبقة ومطارها العسكري وعين عيسى وتل تمر

وذكر مراسل سانا أن وحدات من الجيش السوري دخلت مساء الاثنين مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي وذلك بعد ساعات من دخول وحدات الجيش إلى مدينة الطبقة ومطار الطبقة العسكري وبلدة عين عيسى بريف محافظة الرقة الشمالي وعدد كبير من القرى والبلدات في أرياف الرقة الجنوبي والجنوبي الغربي والشمالي.

واحتشد الأهالي على مدخل بلدة عين عيسى لاستقبال وحدات الجيش معربين عن ثقتهم بأن الجيش وحده القادر على حماية التراب السوري من أي معتد أو محتل.

وفي محافظة الحسكة ذكر مراسل سانا أنه وسط ترحيب شعبي كبير دخلت وحدات من الجيش بلدة تل تمر بريف المحافظة الشمالي الغربي للتصدي للعدوان التركي ومرتزقته من الإرهابيين.

واستقبل مئات المواطنين وحدات الجيش على مدخل البلدة بالهتافات الوطنية معربين عن سعادتهم وشعورهم بالأمان بوصول الجيش لحمايتهم من العدوان التركي.

وفي الإطار ذاته تم رفع العلم الوطني فوق عدد من مؤسسات الدولة ومنها المدارس في مدينتي الحسكة والقامشلي.

انتهى ** 2342