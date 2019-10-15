لاريجاني يرحب بتشكيل لجنة الصداقة البرلمانية الايرانية المكسيكية

وخلال لقائه رئيس البرلمان المكسيكي الاثنين على هامش الاجتماع الـ 141 للاتحاد البرلماني الدولي في بلغراد اشار لاريجاني الى اهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ايران والمكسيك وقال، ان اميركا خلقت لنا مشاكل وللمكسيك ايضا بصورة اخرى ونحن بطبيعة الحال نثمن مواقف المكسيك تجاه ايران والمنطقة.

ووجه لاريجاني الدعوة لرئيس البرلمان المكسيكي لزيارة طهران بمعية مجموعة الصداقة البرلمانية المكسيكية اايرانية ، معربا عن امله ببحث مختلف القضايا خلال الزيارة.

من جانبه اعلن رئيس البرلمان المكسيكي عن تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المكسيكية الايرانية معربا عن رغبة بلاده بتطوير العلاقات الاقتصادية مع ايران.

وبشان القضايا الدولية اكد موقف بلاده الداعي لحل جميع النزاعات بصورة سلمية.

انتهى ** 2342