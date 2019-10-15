ظريف: دولة أو أكثر نفذت الهجوم على ناقلة النفط الايرانية

واضاف وزير الخارجية: وفقا للمعلومات الواردة فان دولة أو أكثر نفذت الهجوم على ناقلة النفط الايرانية، وطبعا فان التحقيقات مازالت جارية ، لكننا لن نتهم دولة ما حتى نتوصل إلى استنتاجات قاطعة.

واضاف وزير الخارجية: الهجوم على الناقلة الإيرانية کان عملا معقدا بدعم من احدى الدول واجراء حكوميا.

وبشأن انتهاء مهلة اربعة اشهر لانضمام ايران الى مجموعة العمل المالي FATF، قال ظريف: انه تم اتخاذ اجراءات جيدة للغاية في البلاد من اجل الاجتماع القادم لـ FATF ، وبطبيعة الحال فان مجموعة العمل المالي اتخذت قرارا في الدورة السابقة، لكن وزارة الخارجية تبذل قصارى جهدها للحد من الأضرار التي لحقت البلاد.

وفي معرض رده على سؤال، حول مدى صحة خبر زيارة شقيق ولي عهد الإمارات لايران، قال ظريف: لقد حققت في هذا الادعاء وهذا غير صحيح.

انتهى**م م**1049