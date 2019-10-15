عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وتركمنستان

وقال "بهرام طاهري" اليوم الثلاثاء لمراسل ارنا ان وزير خارجية تركمنستان "رشيد مردوف" تولى رئاسة وفد بلاده المشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

ووصل وزير الطرق وبناء المدن الايراني محمد اسلامي على راس وفد من ممثلي النفط والطاقة والخارجية وممثلي من غرفة التجارة والقطاع الخاص واثنين من اعضاء مجلس الشورى الاسلامي اليوم الثلاثاء الى عشق آباد.

ومن برامج وزير الطرق وبناء المدن الايراني في هذه الزيارة هي المشاركة في عدة اجتماعات ثنائية مع وزيري الصناعة والنقل التركمنستاني والحضور في مؤتمر تجاري مشترك للبلدين.

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