وزير الصحة: حظر الادوية والمعدات الطبية جريمة ضد الانسانية

واضاف نمكي اليوم الثلاثاء في مراسم افتتاح أعمال مؤتمر وزراء الصحة لبلدان شرق المتوسط في طهران: نتوقع من امين عام منظمة الصحة العالمية الحاضر الان في المؤتمر ان يدافع عن مظلومية ايران التي تتعرض لحرب اقتصادية جائرة وان لايسمح ان تتعرض الجهود المبذولة في مجال الصحة العامة للخطر .

وقال ايران تقدم خدماتها الطبية للجميع من المسلمين و اليهود والمسيح والزرادشيين وحتى المحكومين بالاعدام لذا نطالب منظمة الصحة العالمية ان لاتسمح لطلبي الحروب تهديد صحة المواطن.

وأكد في كلمته، أن الحكومة الأمريكية وعلى الرغم من كافة ادعاءاتها حول منح الحرية للجمهورية الإسلامية في توفير الأدوية والغذاء، الا انها افتعلت العديد من المشاكل للنظام الصحي في البلاد عبر فرض الحظر الجائر وغير المنطقي ضد إيران، والتي ستترك تداعياتها السلبية على الشعب الإيراني.

وتابع، إن توفير المواد الخام لإنتاج الأدوية داخل البلاد والمعدات الطبية اللازمة، واستيراد الأدوية لذوي الأمراض الخاصة والمستعصية واجه العديد من العراقيل بسبب عدم إمكان تنفيذ التحويلات المصرفية الناجمة عن الحظر الأمريكي الجائر؛ مما خلق مشاكل عدة لهؤلاء المرضى واضطرهم للجوء الى طرق ومصادر غير رسمية لسد حاجاتهم في هذا الخصوص؛ الظروف التي أتاحت من الجهة الأخرى أرضية ملائمة لبعض المستغلين وأثارت القلق حول زيادة احتمال توفير هذه الحاجات الطبية من مصادر غير موثوق بها وإلحاق العديد من الأضرار بالمرضى وبالنظام الصحي برمته بالتالي؛ مؤكدا ان هذه الخطوات الأميركية السفيهة تعتبر جريمة ضد الإنسانية.

وفي جانب اخر من كلمته اعلن عن استعداد ايران تقديم تجاربها التي حصلت عليها في مجال الصحة في متناول الدول الاخرى مبينا ان تبادل التجارب بين الدول من شأنه ان يساعد في تنمية صحة المواطن والسيطرة على الامراض السارية .

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