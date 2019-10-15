وزير الصحة : ايران على استعداد لنقل خبراتها في مجال الرعاية الصحية الأولية الى باكستان

وفي لقائه، اليوم الثلاثاء، وزير الصحة الباكستاني "ظفر ميرزا"، هنأ نمكي الاخير بانتخابه حديثا لتسلم حقيبة وزارة الصحة في بلاده.

واكد وزير الصحة الايراني ضرورة التعاون بين طهران واسلام اباد بوصفهما بلدين جارين لحل المشاكل الصحية المشتركة.

واشار نمكي، على سبيل المثال، الى حملة مكافحة مرض الملاريا التي بدأتها ايران قبل عامين، وتعاون الحكومة الباكستانية وسماحها باجراء الابحاث في مدينة بلوجستان الباكستانية حول "البعوض" الناقل للمرض.

واضاف، ان التعاون الطبي بين ايران وباكستان يسهم في تنفيذ البرامج الصحية والوقائية المشتركة، واحتواء الامراض المشتركة بين الانسان والمواشي التي تشكل خطرا لكلا البلدين وايضا مكافحة مرض الملاريا وغيرها من الامراض المعدية.

الى ذلك، قال وزير الصحة الباكستاني، ان اسلام اباد عازمة على توسيع تعاونها اكثر من ذي قبل مع ايران في مجال صناعة الادوية.

واضاف ميرزا، ان نمو العلاقات بين البلدين يتيح لباكستان فرص الاستخدام المناسب للطاقات الايرانية في مختلف المجالات الطبية كالتعليم والصحة والعلاج.

وتابع الوزير الباكستاني : ان تنمية التعاون بين ايران وباكستان في مجال السلامة الصحية، سيؤدي الى تراجع نسبة تفشي الامراض المعدية وغير المعدية في المنطقة.

انتهى ** ح ع