ايران رائدة في قطاع الصحة على صعيد شرق البحر المتوسط

واضاف اوهانوم في كلمته خلال مؤتمر وزراء الصحة لدول شرق البحر المتوسط بطهران، قائلا : ان ايران نجحت في رفع مستوى الخدمات الصحية لديها، كما تمكنت من احتواء حالات الوفاة بين الاطفال والنساء والامراض المعدية.
واكد المسؤول الاممي، انه في ضوء الانجازات الطبية التي حققتها ايران، يتعيّن على منظمة الصحية العالمية ان تساعد هذا البلد في تحقيق المزيد من الانجازات لرفع الجودة وتعزيز خدماته الصحية فی المنطقة.
انتهى ** ح ع
طهران / 15 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – قال الامين العام لمنظمة الصحة العالمية "تدروس اوهانوم" : ان ايران هي الرائدة في قطاع الصحة على صعيد منطقة شرق البحر الابيض المتوسط.
واضاف اوهانوم في كلمته خلال مؤتمر وزراء الصحة لدول شرق البحر المتوسط بطهران، قائلا : ان ايران نجحت في رفع مستوى الخدمات الصحية لديها، كما تمكنت من احتواء حالات الوفاة بين الاطفال والنساء والامراض المعدية.
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