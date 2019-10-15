ظريف يدعو رؤساء دول المنطقة للانضمام الى مبادرة هرمز للسلام

وأعرب ظريف في تغريدة له اليوم الثلاثاء،عن شكره لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لجهوده الرامية لاحلال السلام في االخليج الفارسي؛ داعيا كافة دول المنطقة للانضمام الى مبادرة ايران لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وتابع ظريف قائلا: أعرب عن شكري لرئيس الوزراء عمران خان لبذله الجهود في اطار احلال السلام في الخليج الفارسي . أجدد دعوتي مرة أخرى لرؤساء دول المنطقة للانضمام الى مبادرة الامل ( مبادرة هرمز للسلام ) والتي تعد مبادرة لاحلال السلام والامن والاستقرار والرخاء في المنطقة.

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