ظريف يؤكد ضرورة انهاء الهجمات على سوريا

وأضاف ظريف في تغريدة له اليوم الثلاثاء بشأن الهجمات على شمالي سوريا، "ان ضرورة الحاضر هي انهاء الهجمات على سوريا، ومتابعة كافة الهواجس في إطار اتفاق أضنة".

وأكد في نفس الوقت، ضرورة الالتزام التام بكافة المبادئ الأساسية للقانون الدولي المعنية بحقوق الانسان.

كما شدد في تغريدته على ضرورة "التمييز بين المدنيين والمسلحين ومنع الأذى غير الضروري".

انتهى**أ م د

