ايران تتعثر امام البحرين في التصفيات الاسيوية للمونديال

وفي هذه المباراة التي جرت في المنامة مساء الثلاثاء في اطار المجموعة الثالثة للتصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة الى مونديال قطر 2022 ونهائيات كاس امم اسيا 2023، سجل هدف الفوز للبحرين محمد الحردان في الدقيقة 65 من المباراة من ركلة جزاء.

وشنت ايران العديد من الهجمات خلال المباراة وكانت الاخطر على مرمى البحرين خاصة في الدقائق الاخيرة الا ان الفرص المتاحة ذهبت هباء بسبب التسرع وعدم الدقة في التسديد.

وکان بامکان حکم المباراة احتساب ركلة جزاء لايران في اللحظات الاخيرة من المباراة حينما ارتطمت الكرة بيد لاعب البحرين داخل منطقة الجزاء الا انه تغاظى عنها.

وبهذه النتيجة فقد ارتفع رصيد البحرين الى 7 نقاط في المركز الثاني بعد العراق الذي يحتل المركز الاول بنفس الرصيد اثر فوزه اليوم على مضيفه كمبوديا 4-0 .

وتجمد رصيد ايران عن 6 نقاط من فوزين على هونغ كونغ -0 وكمبوديا 14-0، فيما تاتي هونغ كونغ في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة واخيرا كمبوديا بنقطة واحدة ايضا.

وستلاقي ايران العراق يوم 14 تشرين الثاني / نوفمبر القادم في البصرة.

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