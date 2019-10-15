١٦‏/١٠‏/٢٠١٩ ٢:٠٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83519308
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لاريجاني يشيد بدعم صربيا لايران امام اميركا

طهران / 16 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني بان مجالات التعاون بين ايران وصربيا واسعة، مشيدا بدعم صربيا لايران امام اميركا.

وخلال لقائه الرئيس الصربي الكسانر فوتشيتش فيي بلغراد الثلاثاء قال لاريجاني، ان صربيا دولة صديقة لايران ونحن شكرها على دعمها لها امام اميركا.

واضاف، ان ايران نفذت التزاماتها في اطار الاتفاق النووي الا ان الاتحاد الاوروبي دعم ايران سياسيا فقط ولم ينفذ التزاماته.

من جانبه اكد الرئيس الصربي اعتبر بلاده بانها دولة مستقلة في قراراتها ، واعتبر انها راسخة في صداقتها لايران.

وهنأ نجاح ايران في مواجهة الحظر ، معلنا بانه سيقوم بزيارة الى ايران قريبا.

واضاف، انه ومع الاخذ بنظر الاعتبار الظروف القائمة فلا دولة يمكنها الضغط على ايران.

انتهى ** 2342  

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