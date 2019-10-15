ايران تدعم الحوار اليمني -اليمني

وقالت حسيني في تصريح لها الثلاثاء خلال الاجتماع الـ 141 لاتحاد البرلمانات الدولي في بلغراد، ان ازمة اليمن والعدوان على الشعب اليمني البريء وارتكاب المجازر بحقه على مدى اكثر من 4 اعوام والكارثة الانسانية الحاصلة في هذا البلد مدرجة دوما على جدول اعمال بعض الدول في المنطقة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضافت، اننا اذ نرفض جميع الاتهامات المتعلقة بتدخل ايران في شؤون اليمن ، نعلن دعمنا الكامل للبحث عن حل سلمي لازمة اليمن والحيلولة دون استمرار هذه الكارثة البشرية الحاصلة بسبب العدوان الخارجي.

وقالت، ان من المهم الالتفات الى هذه المسالة وهي انه عقد خلال العام الماضي العديد من الاجتماعات التي وفرت لحسن الحظ ارضيات للحوار اليمني -اليمني الناجح والبناء والتي اثمرت عن اتفاق ستوكهولم ومسيرة متابعتها تحت اشراف الامم المتحدة.

انتهى ** 2342