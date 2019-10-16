لاريجاني: تطوير العلاقات التجارية بين ايران والهند يستلزم محادثات دقيقة

وخلال لقائه رئيس البرلمان الهندي "بارسل ام" الثلاثاء على هامش الاجتماع الـ 141 للاتحاد البرلماني الدولي في بلغراد، وصف لاريجاني علاقات الصداقة بين ايران والهند بانها ليست تكتيكية بل متجذرة وتعود لثقافة وتاريخ البلدين.

وقال، ان الارهاب هي القضية المهمة في المنطقة ولو كان هنالك تعاون وثيق ستحل هذه المشكلة رغم ان لبعض الدول تصرفات مزدوجة والمثال على ذلك ما نشهده من بعض الدول في افغانستان.

واكد لاريجاني بان تطوير العلاقات التجارية بين ايران والهند بحاجة الى محادثات دقيقة وتقنية بين مسؤولي الحكومتين.

من جانبه اكد رئيس البرلمان الهندي ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز العلاقات بين البلدين واضاف، ان الهند وايران كلاهما ضحية للارهاب لذا فان من واجبنا ادانة الارهاب والقضاء عليه في المنطقة.

واكد ضرورة توفير الطاقات وبناء الثقة خاصة عن طريق الدبلوماسية البرلمانية.

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