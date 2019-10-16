مسؤولة برلمانية: ايران تؤدي دورا كبيرا في مكافحة الارهاب بالمنطقة

جاء ذلك في تصريح لرئيسة الوفد البرلماني الايراني لاجتماع الجمعية العامة للمؤتمر الـ 141 للاتحاد البرلماني الدولي الثلاثاء في بلغراد، ردا على تصريحات مندوب البرلمان البحريني الذي اتهم الجمهورية الاسلامية الايرانية بالحروب النيابية في المنطقة وتنفيذ الهجوم الاخير على منشآت ارامكو النفطية في السعودية.

وقالت حسيني، للاسف ان احد الوفود البرلمانية طرح اليوم مزاعم خاوية ولا اساس لها ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية التي تعتبر مثل هذه التصريحات بانها تاتي في سياق سياسة تشويه حقائق المنطقة وتدينها.

واضافت، ان ما يدعو للاستغراب ان الذين يعدون حماة وداعمين للجماعات الارهابية مثل القاعدة والدواعش التكفيريين يطرحون مثل هذه التصريحات العدائية ضد الجيران.

وتابعت، انه وعلى النقيض من تصريحات هذه الدول فان الجمهورية الاسلامية الايرانية ادت على الدوام دورا بناء في مكافحة الارهاب خاصة الارهابيين التكفيريين بالمنطقة.

وقالت حسيني، انه ينبغي التنويه الى ان تواجد الجمهورية الاسلامية الايرانية في بعض دول المنطقة انما جاء لمكافحة الارهابيين التكفيريين وبناء على دعوة رسمية من حكوماتها.

وختمت البرلمانية الايرانية بالقول، للاسف ان الارهابيين المتواجدين اليوم بالمنطقة يحظون بدعم انظمة مختلفة كالبحرين لذا فان هذه الانظمة مدعوة لاعادة النظر في سياساتها التي ليست بناءة وان تهتم بحقائق المنطقة لنشهد ارساء السلام والاستقرار فيها.

انتهى ** 2342