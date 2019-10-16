١٦‏/١٠‏/٢٠١٩ ١١:٣١ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 83519717
٠ Persons

روحاني: الجامعات الايرانية انجزت مهمتها بعد انتصار الثورة الاسلامية

روحاني: الجامعات الايرانية انجزت مهمتها بعد انتصار الثورة الاسلامية

طهران/ 16 تشرين الاول/اكتوبر/ارنا- اکد رئيس الجمهورية حسن روحاني ان الجامعات الايرانية قد أنجزت مهمتها في مختلف الفروع بعد انتصار الثورة الاسلامية رغم الحرب المفروضة والمشاكل الاقتصادية والضغوطات التي كانت تواجهها البلاد، مؤكدا ان ايران ليست متاخرة مقارنة بدول العالم والمجتمعات المتقدمة ولقد اتخذنا خطوات جيدة في مجال العلوم والمعرفة.

واضاف روحاني صباح اليوم الاربعاء في مراسم بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات والمراكز العلمية والبحثية في جامعة طهران: بعد مرور 41 عاماً على الثورة الاسلامية، ورغم ما عانيناه من حرب ومشاكل اقتصادية وضغوط انجزت جامعاتنا مهمتها في مختلف التخصصات والفروع مضيفا: لسنا متاخرين مقارنة بباقي دول العالم والمجتمعات المتقدمة واتخذنا خطوات جيدة في مجال العلوم.

وفي جانب اخر من كلمته اكد الرئيس روحاني إن مصير ومستقبل البلاد ستحددهما الانتخابات ورغم كل أوجه القصور والاشكاليات، فإن أفضل طريقة لإصلاح المجتمع هو المشاركة في الانتخابات.

يتبع..

** 1453**


 

تعليقك

You are replying to: .
4 + 0 =