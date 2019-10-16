روحاني: الجامعات الايرانية انجزت مهمتها بعد انتصار الثورة الاسلامية

واضاف روحاني صباح اليوم الاربعاء في مراسم بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات والمراكز العلمية والبحثية في جامعة طهران: بعد مرور 41 عاماً على الثورة الاسلامية، ورغم ما عانيناه من حرب ومشاكل اقتصادية وضغوط انجزت جامعاتنا مهمتها في مختلف التخصصات والفروع مضيفا: لسنا متاخرين مقارنة بباقي دول العالم والمجتمعات المتقدمة واتخذنا خطوات جيدة في مجال العلوم.

وفي جانب اخر من كلمته اكد الرئيس روحاني إن مصير ومستقبل البلاد ستحددهما الانتخابات ورغم كل أوجه القصور والاشكاليات، فإن أفضل طريقة لإصلاح المجتمع هو المشاركة في الانتخابات.

يتبع..

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