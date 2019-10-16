مسؤولة برلمانية: الارهابيون بالمنطقة يتلقون الدعم من دول مثل البحرين

وفي كلمة القتها اليوم الاربعاء في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في دورته الدورة الـ 141 في العاصمة الصربية بلغراد اضافت حسيني، انه على هذه الدول التراجع عن سياساتها غير البناءة وان تهتم بحقائق المنطقة لكي نشهد ارساء السلام والاستقرار فيها.

وادانت حسيني المزاعم التي طرحها ممثل البحرين في الاجتماع ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدة بان ايران لعبت دورا ملحوظا في مكافحة الارهابيين بالمنطقة.

وفي معرض ردها على مزاعم ممثل البحرين الذي ادعى بان ايران باتت متورطة في الحروب النيابية في المنطقة والهجوم على منشات أرامكو اكدت رئيسة الوفد البرلماني الايراني انه: للاسف طرح احد الوفود البرلمانية مزاعم واهية ولااساس لها من الصحة ضد الجمهورية الاسلامية حيث تدين ايران هذه المزاعم وتعتبرها استمرارا لسياسة تشوية حقائق المنطقة.

واضافت ان الامر المثير للدهشة، هو انه بات نفس اولئك الذين يعتبرون من داعمي الجماعات الارهابية مثل القاعدة والتكفيريين الداعشيين يطرحون مثل هذه التصريحات العدائية ضد جيرانهم.

واكدت انه يجب ان لاننسي بان دول مثل اليمن تعاني اليوم من السياسات الخطيرة المنتجة في المنطقة والتي تؤدي الى تقويض الامن والاستقرار فيها.

وتابعت انه خلافا للمبادئ التي تنتهجها مثل هذه الدول وتصريحاتها فان الجمهورية الاسلامية الايرانية لعبت على الدوام دورا بناء في مكافحة الارهاب في المنطقة خاصة الارهابيين التكفيريين.

وصرحت بان تواجد الجمهورية الاسلامية الايرانية في بعض دول المنطقة جاء لمكافحة الارهاب التكفيري وبناء على طلب رسمي من حكوماتها.

انتهى**2018/أ م د