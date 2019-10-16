لاريجاني يغادر بلغراد متوجها الى طهران

وأجرى لاريجاني لقاءات منفصلة مع رؤساء برلمانات ما يزيد عن 15 دولة، ومسؤولين آخرين من العديد من البلدان على هامش اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي.

ورافق لاريجاني وفد برلماني رفيع في هذا الاجتماع.

ويحضر الاجتماع ما يزيد عن 170 دولة، ويواصل اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي عمله تحت شعار "تعزيز القانون الدولي، ودوره وآلياته البرلمانية ومساعدته على التعاون الإقليمي" حتى يوم غد الخميس.

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