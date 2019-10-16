١٦‏/١٠‏/٢٠١٩ ٦:٥٦ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 83520609
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لاريجاني يغادر بلغراد متوجها الى طهران

لاريجاني يغادر بلغراد متوجها الى طهران

طهران/16 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- غادر اليوم الاربعاء، رئيس مجلس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني" بلغراد متوجها الى طهران في ختام زيارته الى هذا البلد التي جاءت بهدف حضور اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي (IPU).  

وأجرى لاريجاني لقاءات منفصلة مع رؤساء برلمانات ما يزيد عن 15 دولة، ومسؤولين آخرين من العديد من البلدان على هامش اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي.
ورافق لاريجاني وفد برلماني رفيع في هذا الاجتماع.
ويحضر الاجتماع ما يزيد عن 170 دولة، ويواصل اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي عمله تحت شعار "تعزيز القانون الدولي، ودوره وآلياته البرلمانية ومساعدته على التعاون الإقليمي" حتى يوم غد الخميس.
انتهى**أ م د
 

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