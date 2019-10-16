روحاني يؤكد ضرورة ضمان أمن الفضاء السایبری للبلاد 

جاء ذلك مساء اليوم الأربعاء، لدى ترأس روحاني اجتماعا حول تعزیز الاطر العامة للبلاد فی القطاع السایبری.

وشدد رئيس الجمهورية ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقليل الاعتماد على المعدات والأجهزة والبرامج غير المحلية على صعيد الفضاء الافتراضي والنهوض بالتقنیات المحلية في هذا المجال.

وتم طرح جملة من القضايا حول كيفية الارتقاء بالامن السيبراني للبنى التحتية في البلاد ومن ثم اتخذت القرارات اللازمة في هذا الصدد.

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