ظريف يستقبل نائبة وزيرة الخارجية السويدية 

طهران/16 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "سيد عباس عراقجي"، ان تنفيذ الاتفاق النووي من قبل واحد من الأطراف فقط أمر غير قابل للتبرير؛ مصرحا ان ايران مصممة على اتخاذ الخطوات التالية لتخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي، وان القرار لن يتغير حتى يتم توفير الظروف المطلوبة وضمان مصالح إيران الاقتصادية في اطار الاتفاق.