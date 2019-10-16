ظريف يستقبل نائبة وزيرة الخارجية السويدية 

وأفاد القسم الاعلامي في وزارة الخارجية، ان وزير الخارجية استقبل مساء اليوم الأربعاء، السيدة آنيكا سودير التي تتواجد حاليا في طهران بهدف حضور الجولة الخامسة من المشاورات السياسية بين ايران والسويد.
وناقش الجانبان خلال اللقاء، أهم التطورات على صعيد الساحة الاقليمية.
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طهران/16 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- استقبل وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، نائبة وزيرة الخارجية السويدية "آنيكا سودير" وبحث معها في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وأفاد القسم الاعلامي في وزارة الخارجية، ان وزير الخارجية استقبل مساء اليوم الأربعاء، السيدة آنيكا سودير التي تتواجد حاليا في طهران بهدف حضور الجولة الخامسة من المشاورات السياسية بين ايران والسويد.
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