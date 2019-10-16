ظريف يعرب عن تعازيه لليابان في ضحايا الاعصار والسيول 

جاء ذلك، لدى استقبال ظريف كبير مساعدي وزير الخارجية في اليابان "تاكوئو موري" الذي يزور طهران حاليا بهدف اجراء مباحثات مع المسؤولين بوزارة الخارجية.
وأفاد القسم الاعلامي في وزارة الخارجية، ان الجانبان بحثا خلال اللقاء الذي جرى مساء اليوم الأربعاء في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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طهران/16 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أعرب وزير الخارجية محمد جواد ظريف عن تعازيه لليابان حكومة وشعبا في ضحايا الاعصار والسيول التي اجتاحت هذا البلد مؤخرا.
جاء ذلك، لدى استقبال ظريف كبير مساعدي وزير الخارجية في اليابان "تاكوئو موري" الذي يزور طهران حاليا بهدف اجراء مباحثات مع المسؤولين بوزارة الخارجية.
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