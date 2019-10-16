الرئيس روحاني: صندوق الاقتراع هو السبيل الافضل لاصلاح المجتمع وسيادة افكار الشعب

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب الرئيس روحاني الاربعاء: ان صندوق الاقتراع هو السبيل الافضل لكسر التطرف واصلاح المجتمع وسيادة افكار الشعب الحقة.

واضاف: انه ورغم جميع النواقص والمشاكل، لا سبيل امامنا سوى الانتخابات النشطة. وليترشح من يرى في نفسه الاهلية لهذا الامر.

وتابع: لنختار من هو اكثر اهلية وجدارة وتعقلا واعتدالا واستعدادا للتضحية من اجل البلاد.

يذكر ان الدورة الحادية عشرة لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة ستقام يوم 21 شباط /فبراير عام 2020 .

انتهى ** 2342