اجتماع وزراء الصحة لشرق المتوسط يصادق على "بيان طهران"

وقال آسائي في تصريح له امس الاربعاء، ان ايران كانت قد اقترحت قبل شهرين بيانا حول اسلوب الحياة السليمة حيث قامت منظمة الصحة العالمية بارساله الى دول منطقة شرق المتوسط واليوم تمت المصادقة عليه من قبل هذه الدول بعنوان "بيان طهران".

يتبع ** 2342