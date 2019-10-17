اجتماع وزراء الصحة لشرق المتوسط يصادق على "بيان طهران"

وقال آسائي في تصريح له امس الاربعاء، ان ايران كانت قد اقترحت قبل شهرين بيانا حول اسلوب الحياة السليمة حيث قامت منظمة الصحة العالمية بارساله الى دول منطقة شرق المتوسط واليوم تمت المصادقة عليه من قبل هذه الدول بعنوان "بيان طهران".
يتبع ** 2342
طهران / 17 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- اعلن رئيس اللجنة الفنية للاجتماع الـ 66 لوزراء الصحة لمنطقة شرق المتوسط محمد آسائي عن مصادقة الاجتماع على "بيان طهران".
وقال آسائي في تصريح له امس الاربعاء، ان ايران كانت قد اقترحت قبل شهرين بيانا حول اسلوب الحياة السليمة حيث قامت منظمة الصحة العالمية بارساله الى دول منطقة شرق المتوسط واليوم تمت المصادقة عليه من قبل هذه الدول بعنوان "بيان طهران".
يتبع ** 2342
تعليقك