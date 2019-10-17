وزير الصحة الايراني يلتقي عددا من نظرائه على هامش اجتماع طهران لشرق المتوسط

وجاءت لقاءات الوزير نمكي مع وزراء الصحة؛ الفلسطينية مي الكيلة والتونسية سنية بالشيخ واللبناني جميل جبق والسوادني اكرم علي التوم وممثل اليونيسيف بطهران تد تشايبان.
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طهران / 17 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- التقى وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سعيد نمكي عددا من نظرائه المشاركين في اجتماع وزراء الصحة لدول منطقة شرق المتوسط المنعقد بطهران.
وجاءت لقاءات الوزير نمكي مع وزراء الصحة؛ الفلسطينية مي الكيلة والتونسية سنية بالشيخ واللبناني جميل جبق والسوادني اكرم علي التوم وممثل اليونيسيف بطهران تد تشايبان.
يتبع ** 2342
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