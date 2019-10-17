وزير الصحة الايراني يلتقي عددا من نظرائه على هامش اجتماع طهران لشرق المتوسط

طهران / 17 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- التقى المندوب الخاص للرئيس الروسي في الشان السوري سيرغي فيرشينين والوفد المرافق له في طهران الاربعاء كبير مساعدي الخارجية الايرانية في الشؤون السياسية وكبير المفاوضين الايرانيين حول سوريا واليمن علي اصغر خاجي.