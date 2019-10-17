ايران تحرز المركز الثالث بكرة القدم الشاطئية في دورة قطر العالمية

وتمكنت ايران من الفوز على ايطاليا بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي جرت مساء الاربعاء بعد تعادلهما في الوقتين الاصلي والاضافي بنتيجة 5-5 .

يتبع ** 2342