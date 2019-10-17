١٧‏/١٠‏/٢٠١٩ ٩:٣٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83521003
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ايران تحرز المركز الثالث بكرة القدم الشاطئية في دورة قطر العالمية

ايران تحرز المركز الثالث بكرة القدم الشاطئية في دورة قطر العالمية

طهران / 17 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- احرز المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم الشاطئية المركز الثالث في اطار دورة الالعاب الشاطئية العالمية في قطر.

وتمكنت ايران من الفوز على ايطاليا بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي جرت مساء الاربعاء بعد تعادلهما في الوقتين الاصلي والاضافي بنتيجة 5-5 .

يتبع ** 2342

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