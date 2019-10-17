١٧‏/١٠‏/٢٠١٩ ٩:٥٥ ص
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 83521032
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اصابات خلال تصدي الفلسطينيين لاقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لمدينة نابلس

اصابات خلال تصدي الفلسطينيين لاقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لمدينة نابلس

رام الله- 17 تشرين أول- أكتوبر – ارنا-أصيب عدد من الفلسطينيين الليل الماضي اثر تصديهم لاقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، لتأمين دخول المستوطنين إلى قبر يوسف.

وقال الهلال الاحمر الفلسطيني أن ثلاث إصابات وصلت إلى مستشفى رفيديا، بينها إصابتان بالرصاص الحي، وثالثة بالرصاص المعدني فيما اصيب العشرات بحالات اختناق نتيجة اطلاق قنابل الغاز.

وتصدى عشرات الشبان لقوة راجلة اقتحمت منطقة الضاحية من جبل الطور، ورشقوها بالحجارة.

وتوغلت عدة آليات في المنطقة الشرقية عبر حاجز بيت فوريك، وانتشرت في شارع عمان، ودارت مواجهات بينها وبين الشبان، تخللها إطلاق الرصاص وقنابل الغاز بكثافة.

واعلن جيش الاحتلال أنه اعتقل عشرة فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

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