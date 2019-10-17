إيران تزيح النقاب عن طائرة "ياسين" النفاثة التدريبية

واقيمت هذه المراسم في قاعدة الشهيد "نوجه" بمدينة همدان (غربي البلاد).

وحلقت طائرة ياسين التدريبية التي تطير دون سرعة الصوت رسميا صباح اليوم، بعد انهاء جولتها التجريبية الأخيرة بنجاح.

ويبلغ طول هذه الطائرة، ايرانية الصنع تماما، 12 مترا وارتفاعها عن سطح الارض 4 امتار وبزنة 5.5 طن حيث بامكانها الهبوط والاقلاع بسرعة 200 كم في الساعة كحد أدنى، لتنضم بذلك لنادي أفضل الطائرات التدريبية في العالم.

وان طائرة "ياسين" النفاثة مزودة بمحركين توربينيين بقدرة 7 الاف رطل/قدم، أي ضمن مستويات الطائرات المقاتلة.



وصرح وزير الدفاع في كلمته اليوم الخميس خلال مراسم ازاحة النقاب عن هذه الطائرة، ان طبيعة طائرة "ياسين" النفاثة، استراتيجية وتقنية وسيسهم تصنيعها بالتأكيد على الارتقاء بالقدرات الوطنية؛ واصفا هذه الطائرة بأنها رمز بارز وباعث على الفخر في احباط الحظر المفروض ضد إيران وهي رسالة واضحة جدا للاستكبار العالمي.

وأضاف وزير الدفاع، ان أحد أهداف تصميم وتصنيع طائرة "ياسين" التدريبية هي سد احتياجات سلاح الجو للجيش الايراني في مجال تدريب الطيارين، بعد الانتهاء من الدورات التدريبية الأساسية والمتوسطة باستخدام الطائرات التقليدية وإزالة الاعتماد على الدول الأخرى في المراحل التدريبية المتقدمة بالطائرات النفاثة.

انتهى**أ م د