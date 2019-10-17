ايران تنهي مشوارها بـ3 ميداليات ملونة في دورة الألعاب الشاطئية العالمية 

واستضافت قطر دورة الألعاب العالمية الشاطئية 2019، التي شارك فيها 1300 رياضي ورياضية من 93 بلدا منذ 11 تشرين الأول/أكتوبر.

وضمت القافلة الايرانية في هذه الدورة من الالعاب، 17 رياضيا ورياضية، 12 منهم شكلوا فريق كرة القدم الشاطئية.

وتمكنت ايران من الفوز على ايطاليا بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي جرت مساء الاربعاء بعد تعادلهما في الوقتين الاصلي والاضافي بنتيجة 5-5 .

وكانت ايران قد فازت على اوكرانيا والسنغال وباراغواي في الدور الاول ومن ثم خسرت امام روسيا في مباراة نصف النهائي لتفوز من ثم على ايطاليا وتحرز المركز الثالث.

وتقلدت "فاطمة صادقي دستك" لاعبة الكاتا الوحيدة في قافلة إيران الرياضية، الميدالية الفضية برصيد 24,60 نقطة، والتي تأهلت الى نهائيات الكاتا للسيدات بعد هزيمة كافة نظيراتها.

وتمكن المصارع الايراني رحماني من خطف الميدالية الذهبية للمصارعة الرومانية في هذه الدورة من الالعاب الشاطئية، في أقل من ثلاث ساعات بعد ان تغلب بجدارة على كافة منافسيه من تركيا والبرازيل والولايات المتحدة واليونان وأذربيجان.

انتهى**أ م د

