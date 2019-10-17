عرض العملة الاجنبية فاق الطلب بسوق الصرف

وشدد همتي في تدوينة على الانستغرام اليوم الخميس، بان ايران تهدف الى تقليل الاعتماد على ايرادات النفط وتنويع مصادر دخل العملة الاجنبية وتحديد خارطة طريق تصديرية، وأنه هذه مجتمعة تمثل اهم المواضيع والسياسات المرسومة في البلاد.

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