استراتيجية حل المشكلات في البلاد تتمثل في الاهتمام بالمشاریع القائمة على المعرفة

وفي تصريح للمراسلين اليوم الخميس، على هامش مراسم افتتاح عدد من المشاريع التعليمية في جامعة غرمسار التابعة لمدينة سمنان (شرقي البلاد) أكد واعظي، ان حل الضغوط الخارجية یكمن في تعزيز القدرات الداخلية في البلاد؛ مشيدا بجهود النخب الايرانية في توظيف الطاقات والامكانيات المتوفرة في البلاد لاحباط الحظر الجائر المفروض على توريد السلع الأساسية.
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سمنان /17 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- صرح رئيس مكتب رئاسة الجمهورية "محمود واعظي"، ان استراتيجية التغلب على المشكلات في البلاد تتمثل في الاهتمام بالمشاریع القائمة على المعرفة وتوطين العلم.
وفي تصريح للمراسلين اليوم الخميس، على هامش مراسم افتتاح عدد من المشاريع التعليمية في جامعة غرمسار التابعة لمدينة سمنان (شرقي البلاد) أكد واعظي، ان حل الضغوط الخارجية یكمن في تعزيز القدرات الداخلية في البلاد؛ مشيدا بجهود النخب الايرانية في توظيف الطاقات والامكانيات المتوفرة في البلاد لاحباط الحظر الجائر المفروض على توريد السلع الأساسية.
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