الإمارات تقدمت بالمبادرة لتسوية القضايا السياسية مع إيران

وفي تصريح له اليوم الخميس بمحافظة سمنان (شرقي البلاد)، أضاف واعظي: ان كافة الدول حتى تلك الموافقة مع السياسات الأميركية في المنطقة، تتطلع الى حل القضايا السياسية العالقة واقامة علاقات مبنية على الصداقة مع الجمهورية الاسلامية.

وتابع واعظي، ان ادبيات السعودية فيما يتعلق بايران قد تغيرت خلال السنوات الأخيرة؛ مؤكدا ان الجمهولرية الاسلامية ترحب دوما بارساء علاقات قائمة على الصداقة مع الدول الاسلامية.

وأكد واعظي، ان الساسة الأميركيين يسعون وراء استنزاف أموال الدول العربية وانهم لا يقدمون المساعدة لهذه الدول في الظروف الحرجة.

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