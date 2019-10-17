الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأوليمبية الوطنية تبدأ أعمالها بحضور إيران

ويحضر اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأوليمبية الوطنية، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني "توماس باخ"، و54 رئيس اتحاد دولي، و52 عضوا في اللجان الأوليمبية الوطنية، بمن فيهم رئيس اللجنة الأوليمبية الإيرانية "سيد رضا صالحي أميري"، ورئيس الوفد الإيراني في الألعاب الأوليمبية "نصر الله سجادي".

وخلال الاجتماع ألقى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ كلمة، وتلى ذلك عرض تقرير عن أنشطة وبرامج (أنوك) للرئيس والأمين العام، بالإضافة إلى استعراض التقرير الإداري والمالي، وبحث آخر المستجدات التي تخص العمل الإداري في اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الدولية واستعراض تقارير جميع الاتحادات القارية المنضوية تحت مظلة الاتحاد.

كما تم استعراض تقرير أنشطة اللجنة القانونية بالاتحاد، وتقديم عرض عن استعدادات طوكيو لاستضافة النسخة القادمة من دورة الألعاب الأولمبية 2020، وتقرير منظمة مكافحة المنشطات (الوادا)، وتقرير منظمة التحكيم الرياضية (كاس)، وأخيرا استعراض أجندة العمل القادمة للإتحاد.

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