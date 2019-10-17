عشرات الصهاينة في سجون أوروبية بسبب تهريب المخدرات

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأربعاء. ويقبع رجل صهيوني (32 عاما)، من أصول أثيوبية، اعتقل في سجن تركي، بعد إدانته بتهريب 35 كيلوغراما من نبتة القات من الكيان الصهيوني إلى ألمانيا.

وألقي القبض على الصهيوني لدى وصوله إلى تركيا، وحكم عليه بالسجن لعشر سنوات، في كانون الثاني/يناير الماضي.

وأفادت الصحيفة بأنه يقبع في سجون ومعتقلات أوروبية قرابة 20 صهيوني، اعتقلوا بعد أن حاولوا تهريب القات. ويدور الحديث عن ظاهرة آخذة بالاتساع.

وقالت الصحيفة إنه ليس لدى وزارة الخارجية الصهيونية حلا لهذه الظاهرة.

وأدينت في نهاية الأسبوع الماضي شابتان صهيونيتان بتهمة تهريب 74 كيلوغراما من القات، وحكمت محكمة دنمركية عليهما بالسجن لنصف سنة وفرضت عليهما غرامة بمبلغ 80 يورو.

واعتقلت السلطة الفرنسية ثلاثة صهاينة في باريس، بينما اعتقل رابع في السويد، يوم الجمعة الماضي، بعد ضبطهم يحاولون تهريب القات.

وأشارت الصحيفة إلى أن صهيونيا، يحظر نشر اسمه وهويته ومعروف للسلطات الصهيونية، هو الذي يقف وراء جميع عمليات تهريب القات.

ويقوم هذا الرجل بإغراء شبان صهاينة، غالبيتهم في العشرينات من عمرهم، من أجل تنفيذ عمليات التهريب هذه إلى دول أوروبية.

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