إيران تدرس خطوتها الرابعة لتخفيض تعهداتها النووية 

وفي تصريح له للمراسلين مساء اليوم الخميس بمحافظة سمنان (شرقي البلاد)، أضاف واعظي ان اجراءات الجانب الآخر بعد تنفيذ الخطوة الثالثة من تخفيض إيران لتعهداتها النووية باتت قيد التقييم من قبل اللجنة المعنية بهذا الشأن؛ مؤكدا انه في حال عدم تلبية الطرف الآخر لمطالب ايران، ستقوم الجمهورية الإسلامية بتنفيذ خطوتها الرابعة في تخفيض التزاماتها النووية.

وأكد، ان إيران تتوقع من الأطراف الأخرى للاتفاق النووي لا سيما الدول الأوروبية، اتخاذ خطوات عملانية فيما يخص تنفيذ الاتفاق.

وصرح واعظي: من الطبيعي ستتخذ إيران الاجراءات اللازمة لتنفيذ خطوتها الرابعة في خفض التزاماتها بالاتفاق النووي في حال عدم تنفيذ الأطراف الأخرى في إطار 4+1 لا سيما الدول الأوروبية تعهداتها بالاتفاق.

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