أكثر من 3.5 مليون زائر يعبرون المنافذ الحدودية مع العراق

وتوقع الوزير رحماني فضلي في تصريح بمطار محافظة ايلام (غربي البلاد) اليوم الخميس، أن يشهد عدد الزوار المستخدمين للمنافذ الايرانية الحدودية مع العراق، زيادة خلال هذه الايام مع اقتراب حلول ذكرى الاربعينية الحسينية السبت المقبل.

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