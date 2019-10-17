أكثر من 3.5 مليون زائر يعبرون المنافذ الحدودية مع العراق

وتوقع الوزير رحماني فضلي في تصريح بمطار محافظة ايلام (غربي البلاد) اليوم الخميس، أن يشهد عدد الزوار المستخدمين للمنافذ الايرانية الحدودية مع العراق، زيادة خلال هذه الايام مع اقتراب حلول ذكرى الاربعينية الحسينية السبت المقبل.
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إيلام /17 تشرين الأول/أكتوبر/إرنا- أكد وزير الداخلية "رضا رحماني فضلي"، أن اكثر من 3.5 مليون زائر عبروا المنافذ الحدودية الاربعة مع العراق بهدف المشاركة في زيارة اربعينية الامام الحسين (ع).
وتوقع الوزير رحماني فضلي في تصريح بمطار محافظة ايلام (غربي البلاد) اليوم الخميس، أن يشهد عدد الزوار المستخدمين للمنافذ الايرانية الحدودية مع العراق، زيادة خلال هذه الايام مع اقتراب حلول ذكرى الاربعينية الحسينية السبت المقبل.
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