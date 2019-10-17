إيران لن تنثني للإرهاب الإقتصادي

جاء ذلك في كلمة السفير الإيراني اليوم الخميس، خلال "المؤتمر الدولي للحوار والتعاون في الشرق الأوسط من المنظور الجيوسياسي والجيولوجي والتعاون" في العاصمة الرومانية بوخارست.

وفیما أكد على دور الولايات المتحدة في انعدام الأمن بالشرق الأوسط، قال أبو طالبي، ان عالم اليوم بات يعاني من نهج الأحادية وعدم امتثال بعض الدول للمبادئ المرسومة والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية.

وأكد ان استراتيجية الجمهورية الاسلامية على صعيد السياسة الخارجية كانت على الدوام قائمة على مبدأ التعددية والالتزام بمبادئ حقوق الانسان المألوفة؛ مؤكدا ضرورة تعزيز العلاقات مع العالم وإنشاء منطقة أكثر أمنا وتنمية.

يتبع..أ م د

