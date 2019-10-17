ايران وجمهورية آذربيجان تبرمان 6 اتفاقيات في مجال التكنولوجيا المعرفية

وتم التوقيع على الاتفاقيات خلال زيارة مسؤولي ومندوبي 50 شركة معرفية ايرانية برئاسة علي وحدت رئيس الهيئة التنفيذية لصندوق الابداع والازدهار في الرئاسة الايرانية ، اثر المحادثات التي جرت بين مسؤولي ومندوبي شركات البلدين.

وحضر مراسم التوقيع على الاتفاقيات السفير الايراني جواد جهانغير زادة ورئيس الهيئة التنفيذية لصندوق الابداع والازدهار في الرئاسة الايرانية علي وحدت ورئيس المؤسسة الحكومية للابداع في جمهورية اذربيجان تورال كريملي.

ووفقا لهذه الاتفاقيات تقوم الشركات المعرفية الايرانية بتصدير منتوجات مثل اغطية ارضية نانوية واغطية ارضية بخواص مقاومة عالية واجهزة الكترونية.

وتم خلال زيارة وفد الشركات الايرانية المعرفية تدشين مركز التعاون الابداعي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان، والذي جرى تدشينه من قبل القطاع الخاص وتعاون الدائرة العلمية والتكنولوجية وكذلك صندوق الابداع والازدهار بالرئاسة الايرانية، وتتم فيه اقامة المعرض الدائم للمنتوجات المعرفية لفترة عام واحد.

وسينشط في هذا المركز فريق التسويق للشركات المعرفية حيث عرضت 20 شركة معرفية نماذج من منتوجاتها فيه لغاية الان.

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