وزير يوناني: ايران دولة مهمة وذات دور رئيسي بالمنطقة

وقال وزير شؤون حماية المواطنين اليوناني "خريسو خوئيديس" خلال لقائه السفير الايراني في اثينا احمد نادري، امس الخميس، ان ايران دولة قوية ودورها رئيسي ومهم في المنطقة.

ودعا الوزير اليوناني لتطوير التعاون بين بلاده وايران في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وعصابات تهريب المخدرات.

من جانبه بحث السفير الايراني خلال اللقاء بشان العلاقات بين طهران واثينا والتطورات الاقليمية والدولية وسبل تطوير التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والمخدرات.

واشار نادري الى القدرات والامكانيات العالية للشرطة الدولية "الانتربول" والاجهزة الامنية الايرانية، معلنا استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتطوير وتوسيع التعاون الثنائي في هذه المجالات.

انتهى ** 2342