اكثر من 135 الف زائر اجنبي عبروا منفذ شلمجة الى العراق

وقال مودت في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الخميس ان مليونا و 300 الف زائر عبروا منفذ شلمجة منذ بداية شهر صفر لغاية الان للمشاركة في مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع) وزيارة العتبات المقدسة في العراق.

واضاف، ان من بين هؤلاء الزوار هنالك اكثر من 135 الف زائر اجنبي من مختلف الدول منها تركيا وباكستان وافغانستان وجمهورية اذربيجان.

يذكر ان اكثر من 3.5 مليون زائر توجهوا من ايران الى العراق للمشاركة في مسيرة الاربعينية وزيارة التعبات المقدسة في العراق لغاية الان وقد تم تخصيص منفذ شلمجة بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران لعبور الزوار الاجانب.

انتهى ** 2342