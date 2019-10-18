مصر تفرج عن عشرات المعتقلين الفلسطينيين بوساطة من الجهاد الاسلامي

وقالت حركة الجهاد الاسلامي في بيان لها انها توصلت الى اتفاق مع المخابرات المصرية، يتم بموجبه الافراج عن 81 فلسطينيا، معتقلين في السجون المصرية بينهم 26 من أعضاء جناحها العسكري.

ووصل المفرج عنهم الى معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية يرافقهم الشيخ نافذ عزام والاستاذ خالد البطش القياديان في حركة الجهاد الاسلامي وثلاثة من قيادات المجلس العسكري للسرايا وهم: بهاء أبو العطا، خالد منصور وخليل البهتيني.

وانهى الجهاد جولة من المحادثات مع المخابرات المصرية بعد زيارة شارك فيها الامين العام للجهاد الاستاذ زياد النخالة وعدد من قيادات الحركة

وقالت الحركة ان وفد الجهاد الإسلامي وذراعها العسكري ناقشا مع المخابرات المصرية لأمن مصر القومي والحدود مع قطاع غزة والتهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي.

انتهى**387**1110