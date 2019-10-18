مبادرة هرمز للسلام ستحقق احلال السلام والاستقرار في المنطقة

واضاف "كنغ شوانغ" اليوم الجمعة في حديث لمراسل ارنا ان منطقة الخليج الفارسي منطقة معقدة وحساسة وتراقب الصين الوضع فيها وتهتم لمشاكلها وتطوراتها بدقة.

واكد شوانغ أنه نظرا إلى التطورات الأخيرة في المنطقة تؤكد الصين على ضرورة الحفاظ على استقرار منطقة الخليج الفارسي وتتخذ خطوات نحو ازالة التوترات.

وقال المسؤول الصيني ان الصين ترحب باية مبادرة السلام التي تهدف إلى الحد من التوترات وتساعد جميع الدول في مسيرة ازالة التوتر.

واضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية، في هذا الاطار ندعو جميع الدول في المنطقة الى الحوار والتعاون مع بعضها البعض .

واعرب شوانغ عن امله بان تسعى دول المنطقة إلى حل خلافاتها عن طريق الحوار.

وتم طرح «مبادرة هرمز للسلام» اخيرا من قبل الرئیس حسن روحاني رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية في كلمته في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة.

ان هذه المبادرة مبنية علی أصول ثابتة، منها الالتزام بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، حسن الجوار، احترام سيادة الدول ووحدة اراضیها، عدم الاخلال بالحدود الدولية، حل كل الخلافات بالطرق السلمية، رفض التهديد واللجوء للعنف أو المشاركة في أي تحالف أو حلف عسكري ضد احداها الاخرى، عدم التدخل في الشؤون الداخلية والعلاقات الخارجية للدول الاخرى، احترام المقدسات والرموز الوطنية والدينية والتاريخية للآخرين والاحترام المتبادل، المصالح المتبادلة والمكانة المتساوية لكل دول المنطقة.

وصرح بان المبادرة تسعى إلى تحقيق اهداف سامية تشمل النهوض بالسلام والاستقرار والتقدم والرفاهية لكل دول وشعوب المنطقة، تشجيع التفاهم المتبادل والأواصر السلمية والودية والتعاون في سبيل استئصال الارهاب والتطرف والصراعات الطائفية، معالجه التوترات وحل كل الاختلافات والنزاعات بالسُبل السلمية وعن طريق الحوار، دعم وتمتين الاتصالات والتحذيرات الوقائية، توفير الأمن الجماعي للطاقة، حرية الملاحة والنقل الحر للنفط، حماية البيئة وتعزيز التعاون والتواصل وتشجیع العمل والتجارة والاستثمار علی كافة المستويات والمجالات المختلفة بين الدول والسكان والقطاع الخاص.

انتهى** 1453**