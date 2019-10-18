ايران تدين العمل الارهابي في ننغرهار بافغانستان

وقدم موسوي العزاء للحكومة والشعب الافغاني خاصة اسر وذوي ضحايا هذا العمل الارهابي الوحشي ، معربا عن مواساته لهم.

واضاف، ان هذا العمل الارهابي الذي استهدف المصلين العزل حين اداء صلاة الجمعة وفي بيت الله دليل على النزعة الخبيثة والاهداف الشيطانية الرامية لاثارة الفتنة والتفرقة بين المسلمين بافغانستان واستمرار زعزعة الامن والاستقرار في هذا البلد الجار والمسلم.

يذكر ان عدة تفجيرات ارهابية استهدفت اليوم الجمعة مسجدا في ولاية ننغرهار بافغانستان ما ادت الى مصرع ما لا يقل عن 62 شخصا واصابة اكثر من 100 اخرين.

انتهى ** 2342