فوز إيران على كوريا الجنوبية بكرة اليد في تصفيات الأولمبياد

وقدمت ايران عرضا رائعا في هذه المباراة التي انتهى شوطها الاول بنتيجة (13-12)، وحافظت على فارق الهدف حتى نهاية اللقاء.

وتلتقي اليوم السبت ايران مع البحرين وكوريا الجنوبية مع الكويت.

انتهى ** 2342