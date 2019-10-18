فوز إيران على كوريا الجنوبية بكرة اليد في تصفيات الأولمبياد

وقدمت ايران عرضا رائعا في هذه المباراة التي انتهى شوطها الاول بنتيجة (13-12)، وحافظت على فارق الهدف حتى نهاية اللقاء.
وتلتقي اليوم السبت ايران مع البحرين وكوريا الجنوبية مع الكويت.
انتهى ** 2342
طهران / 19 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- حقق المنتخب الوطني الإيراني لكرة اليد، فوزًا ثمينًا على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 28 -27 ضمن منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المقامة حاليًا بالدوحة والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وقدمت ايران عرضا رائعا في هذه المباراة التي انتهى شوطها الاول بنتيجة (13-12)، وحافظت على فارق الهدف حتى نهاية اللقاء.
وتلتقي اليوم السبت ايران مع البحرين وكوريا الجنوبية مع الكويت.
انتهى ** 2342
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