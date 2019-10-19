وكيل غرفة التجارة البريطانية: مسار التجارة القانونية مع ايران يشهد نشاطا

وفي كلمته الجمعة خلال ملتقى "الفرص وافاق العلاقات الاقتصادية الايرانية البريطانية" المنعقد في لندن، ادان دالتون موقف اميركا الذي الحق اضرارا بالشعب الايراني والسلام والاستقرار في المنطقة ومعاهدة حظر الانتشار النووي.

كما اعرب عن اسفه لتباطؤ اوروبا في تنفيذ التزاماتها وعجزها عن الالتفاف على الحظر الاميركي العابر للحدود واضاف، انه رغم كل ذلك فان التعاون التجاري مع ايران ممكن وان طريق التجارة القانونية مفتوح. لافتا في هذا الصدد الى شركات ومؤسسات بريطانية تنشط في هذا المسار.

وانتقد بلجهة حادة تدخلات اميركا في الشؤون التجارية مع ايران وقال، اننا في بريطانيا لا نقبل بان تضع دول اخرى قوانين لنا بان نتعامل او لا نتعامل مع دولة ما.

وفي جانب اخر من حديثه دعا ايران لتنفيذ التزماتها في اطار الاتفاق النووي بصورة كاملة "رغم تقاعس الاطراف الاخرى وخروج اميركا منه" وقال، رغم ان هذه المسالة تبدو غير منطقية الا انه من مصلحة ايران الالتزام الكامل بتعهداتها في هذه المرحلة.

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