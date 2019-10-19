قائد الثورة: السير بثبات في طريق الحق يفضي الى اصلاح البلاد والعالم

وبمناسبة ذكرى اربعينية الامام الحسين (ع)، التقى اليوم السبت حشد من الهيئات الطلابية من مختلف انحاء البلاد، قائد الثورة الاسلامية، تزامنا مع اربعينية الامام الحسين (ع).

والقى سماحته كلمة في هذه المراسم اعرب فيها عن شكره للشباب لاقامة مراسم العزاء ، موجها كلامه لهم قائلا: ان اخلاصكم واشراقكم ايها الاعزاء امر قيم جدا، واني أسأل الباري تعالى دوما ان يجعلني واياكم سالكين طريق الحق، لانه ان تمسكتم بطريق الحق هذا وسرتم فيه بثبات، فسيتم اصلاح شؤون البلاد والعالم، وستستفيد البشرية من ثمارها.

وألقى حجة الاسلام سعدي كلمة في هذه المراسم، اكد فيها ان مقاومة الشعب الايراني مستلهمة من مقاومة الامام الحسين (ع)، مضيفا: ان تيار الهيمنة والاستكبار يسعى الى استبدال مكان الحق والباطل عبر اجهزة دعايته الواسعة، ولكن كما فضح الإمام سجاد (ع) وزينب الكبرى (س) في الكوفة والشام ، بكلماتهما المستنيرة ، فساد الحكم الأموي، فاليوم ايضا يجب على منابر تيار الحق، ان توضح بقوة خطاب الاسلام والثورة، وتكشف عن اساليب نظام الهيمنة.

انتهى ** 2342