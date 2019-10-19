اربعينية الامام الحسين (ع) جرت بمشاركة 18 مليونا من دون اي مشكلة امنية

وبلغ طول اجمالي الطرق الرئيسية التي سلكها الزوار اكثر من 1500 كم من مختلف انحاء العراق ، جنوبه ووسطه وشماله، خاصة الطريق من النجف، حيث سار الملايين راجلين الى كربلاء المقدسة في ابهى مظاهر الحب للامام الحسين (ع) واهل بيت النبوة والرسالة.

واذا ما اخذنا بنظر الاعتبار طول المسارات المؤدية الى كربلاء والفترة الطويلة نسبيا التي يستغرقها قطع هذه المسافات ندرك مدى الانجاز العظيم للقوات المسلحة والامنية العراقية من جيش وشرطة وحشد شعبي وقوات اخرى، لتوفير الامن لكل هذه الطرق ومنع الارهابيين من استهداف الزوار.

ولابد من الاشارة الى الاحتجاجات الاخيرة التي شهدها العراق وكان الهدف الاساس المعلن هو المشاكل الاقتصادية ووجود الفساد في اجهزة الدولة الا ان وسائل الاعلام الغربية والكيان الصهيوني والسعودية بذلت الكثير من الجهود لحرف مسار المحتجين نحو تغيير الحكومة وزعزعة الامن في العراق على اعتاب الاربعين.

وقد تمكنت القوات الامنية العراقية من كشف واحباط العشرات من العمليات الارهابية لاستهداف الزوار بعمليات انتحارية وقذائف الكاتيوشا والهاون في مناطق مختلفة منها ديالى وبغداد وسامراء.

ولاشك ان القوات الامنية العراقية كان لها تعاون امني وثيق مع الجيران خاصة الجمهورية الاسلامية الايرانية لاحباط المؤامرات والعمليات الارهابية في ضوء ما تحظى به استخبارات الحرس الثوري والامن الايراني من خبرات في مجال مكافحة الارهاب.

انتهى ** 2342