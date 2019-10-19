جهانغيري يشكر الحكومة والشعب العراقي لاستضافة زوار الاربعين

وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي برهم صالح اليوم السبت، وجه جهانغيري الشكر والتقدير للحكومة والشعب العراقي لاستضافة زوار اربعينية الامام الحسين (ع)، موجها التحية من الحكومة والشعب الايراني للحكومة والمرجعية في العراق.

واشار الى زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني للعراق وكذلك زيارة الرئيس العراقي برهم صالح الى ايران ، معربا عن امله في الاسراع بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

من جانبه وجه الرئيس العراقي التحيات الحارة والقلبية من الحكومة والشعب العراقي لقائد الثورة الاسلامية والحكومة والشعب الايراني، مؤكدا على جهود بلاده الشاملة لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

كما اتصل جهانغيري مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، حيث جرى التاكيد على تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين.

وكان النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري قد وصل الى النجف الاشرف صباح اليوم السبت وبعد زيارته لمرقد امير المؤمنين علي (ع) شارك في مسيرة الاربعين في جزء من الطريق الواصل بين النجف الاشرف وكربلاء المقدسة ومن ثم زار مرقد الامام الحسين (ع) واخيه العباس (ع) في كربلاء.

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