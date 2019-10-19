اللواء سلامي : النهضة الحسينية عالمية الطابع وستطيح مسيرة الاربعين بالاستكبار

وقال اللواء سلامي لدى مشاركته بمسيرة بمناسبة ذكرى أربعينية الامام الحسين(ع) في مدينة "ري" جنوب العاصمة طهران اليوم السبت، أن مسيرة الاربعين تجسد وحدة الامة الاسلامية.

واشار الى أن هذه المراسم ستجتث الظلم والاستبداد، مؤكدا على عالمية النهضة الحسينية وانه لجميع الاجيال والعصور وقال، ان الامام الحسين (ع) هو للبشيرية جمعاء.

واشاد قائد الحرس الثوري بمحبة وكرم الضيافة من لدن الشعب العراقي، معربا عن شكره لهذا الشعب المضياف فردا فردا، متنميا بالوقت ذاته أن ينعم العراقيون بالسلام والامن ومؤكدا وقوف ايران معهم.

انتهى ** 2342