روحاني: لا سبيل امامنا سوى الصمود والمقاومة بوجه ضغوط ومؤامرات الاعداء

وخلال زيارته التفقدية السبت لاحد معاقي الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي البائد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية (1980-1988) عادل كريمي كيوي، اكد الرئيس روحاني بان مؤامرة كبرى جارية اليوم ضد البلاد والشعب الايراني من قبل الاعداء وقال، ان الشعب الايراني بادراكه الصحيح لظروف ومخططات الاعداء قد قاوم جيدا وان جهود الحكومة منصبة على تعزيز امن واستقرار الشعب.

واشار الرئيس روحاني الى خروج اميركا من الاتفاق النووي وضغوطها على الشعب الايراني واضاف، ان قادة الكيان الصهيوني والسعودية والمتطرفين في اميركا يسعون معا لفرض الضغوط على الشعب الايراني وفي مثل هذه الظروف لا سبيل امامنا سوى الصمود والمقاومة بوجههم.

انتهى ** 2342